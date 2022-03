Netflix responde se Flash é mais rápido que Superman

Quem é mais rápido: Flash ou Superman? Esse é um debate polêmico entre os fãs, mas a resposta pode estar em Guardiões da Justiça, da Netflix.

Guardiões da Justiça serve como paródia de histórias de super-heróis, mas com um orçamento muito baixo.

Continua depois da publicidade

Como em qualquer paródia de super-heróis, existe um personagem com um paralelo com o Superman: neste caso, o Marvelous Man.

Também há uma personagem com um paralelo com o Flash, que se chama The Speed.

Quem é mais rápido?

É mencionado que The Speed é a única pessoa que consegue ser mais rápida do que o Marvelous Man, o que significa que Guardiões da Justiça, da Netflix, está propondo que o Flash também é mais rápido do que o Superman.

Isso não está incorreto. Nos quadrinhos da DC, Flash e Superman apostaram corrida em alguns momentos, com o Velocista Escarlate vencendo na maioria das vezes.

Um empate também já aconteceu várias vezes, mas no geral, Flash provou que pode ser mais rápido do que o Superman. Embora o Homem de Aço tenha várias habilidades, nesse aspecto, ele é superado por outro super-herói.

Guardiões da Justiça está disponível na Netflix.