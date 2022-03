Netflix revela data de estreia da 2ª temporada de Boneca Russa

Boneca Russa, série da Netflix lançada em 2018 com Natasha Lyonne (Orange is the New Black) no papel principal, conquistou o público com sua narrativa de loop temporal e uma protagonista que foge do óbvio.

Após anos sem novidades, os fãs já podem respirar aliviados porque a plataforma de streaming finalmente divulgou nesta segunda-feira, 07 de março, que a segunda temporada de Boneca Russa está a caminho, e chega muito em breve ao catálogo.

Continua depois da publicidade

Em vídeo divulgado nos canais oficiais da Netflix, a própria atriz Natasha Lyonne fala sobre a estreia dos próximos episódios, revelando ainda a data de estreia deles: 20 de abril.

Confira o vídeo logo abaixo:

Boneca Russa está voltando!

O portal Deadline traz informações inéditas sobre a nova temporada: “Ambientada quatro anos depois que Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) escaparam do loop temporal da mortalidade juntos, a segunda temporada de Boneca Russa continuará a explorar temáticas existenciais através de lentes muitas vezes humorísticas e de ficção científica.”

A descrição continua, afirmando que Nadia e Alan mergulharão em seus passados nesta nova temporada, que colocará eles cara a cara com memórias que não gostariam de relembrar e uma aventura extraordinária ​​através de um portal do tempo inesperado localizado em um dos espaços mais notórios de Manhattan. “

Lyonne disse ainda que a segunda temporada será tão imprevisível quanto a primeira: “É definitivamente uma viagemselvagem. É profunda e profundamente fora do comum. Eu realmente acho que a alegria de atuar é poder assistir depois com novos olhos o máximo que puder para ser levado pela história”, conta a atriz ao Entertainment Weekly.

A segunda temporada de Boneca Russa estreia na Netflix dia 20 de abril.