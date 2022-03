Ninguém Pode Saber: A nova série de suspense da Netflix vai prender você

A série Ninguém Pode Saber chega à Netflix com muito suspense. A produção conta com tudo para prender os espectadores.

Ninguém Pode Saber é um novo trabalho de Charlotte Stoudt, que também é conhecida por ter sido uma das produtoras de séries como House of Cards e Homeland – Segurança Nacional.

Ela também está na equipe de The Morning Show, um popular seriado com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Em Ninguém Pode Saber, depois de um ataque violento em uma pequena cidade, uma mulher passa a descobrir o passado sombrio de sua própria mãe. Isso acaba trazendo à tona segredos mortais e ameaças inesperadas.

Como a trama já indica, Ninguém Pode Saber é uma série de suspense cujo foco está todo no mistério.

Outras produções da Netflix com o mesmo estilo se provaram grandes sucessos com o público, então tudo indica que Ninguém Pode Saber pode ter o mesmo caminho.

Série com Toni Collette

Ninguém Pode Saber é, aliás, estrelada por uma atriz experiente que vem tendo cada vez mais trabalhos de destaque.

Trata-se de Toni Collette, que nos últimos anos se tornou conhecida por Hereditário, Entre Facas e Segredos e Inacreditável, mas que também esteve em Pequena Miss Sunshine, O Sexto Sentido e Um Grande Garoto.

Ela é acompanhada no elenco por Bella Heathcote, de Sombras da Noite. Os atores Omari Hardwick, Joe Dempsie e David Wenham também fazem parte de Ninguém Pode Saber.

Apesar da promessa de sucesso, a recepção de Ninguém Pode Saber com a crítica é um tanto divisiva.

No Rotten Tomatoes, a série aparece com 50% de aprovação, com os críticos elogiando as atuações, mas chamando a produção de “cansativa”.

De qualquer maneira, pode valer a pena dar uma chance para Ninguém Pode Saber. A premissa envolvendo mistério pode atrair boa parte do público.

Ninguém Pode Saber está disponível na Netflix.