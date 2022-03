Noiva de Casamento às Cegas explica por que ficou com anel mesmo sem ter se casado

Atenção: contém spoilers do final da segunda temporada de Casamento às Cegas.

Natalie Lee foi uma das noivas de Casamento às Cegas 2, reality show casamenteiro da Netflix. No reality, ela se uniu a Shayne Jansen e estava tudo pronto para o casamento, mas na noite anterior a dupla teve uma grande discussão e resolveram se separar.

Continua depois da publicidade

Apesar de dizer não a Shayne no altar, os fãs não deixaram de perceber que Natalie ficou com o anel de noivado e ficaram curiosos sobre o motivo dela guardar esse item.

Em seu Instagram, ela explicou: “Estou recebendo muitas das mesmas perguntas sobre o que aconteceu com meu anel após o dia do casamento e por que mudei meu horário de trabalho antes do meu casamento (?), então pensei em respondê-las aqui. Sim, eu ainda tenho meu anel de noivado! A produtora gentilmente permitiu que todas as mulheres ficassem com os anéis. E peguei licença remunerada na semana anterior ao meu casamento para me concentrar no planejamento e nas filmagens”.

Como prova de que ainda está com o anel, ela mostrou uma foto e escreve: “Sim, eu tenho [o anel]! Vocês são selvagens”.

No entanto, como sabemos, Natalie e Shayne de fato não terminaram Casamento às Cegas 2 juntos.

Mais sobre Casamento às Cegas

Casamento às Cegas apresenta casais em encontros nos quais eles não podem se ver, como o título já sugere. Eles somente podem se conhecer cara a cara depois de decidirem quem é a sua alma gêmea.

Ao todo, 10 dias de conversa por meio de cabines. Após criarem laços emocionais, os participantes podem se ver pela primeira vez e passam alguns dias de lua de mel. Depois disso, passam a morar juntos e por um mês encaram a rotina, trabalho, amigos e família.

Além da versão original dos Estados Unidos, também estão foram lançadas as adaptações Casamento às Cegas e Casamento às Cegas Japão.

Todas as versões de Casamento às Cegas estão disponíveis na Netflix.