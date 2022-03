Norman Reedus abre o jogo sobre seu acidente no set de The Walking Dead

Norman Reedus que interpreta Daryl Dixon na série The Walking Dead, está se recuperando de um acidente que aconteceu durante as filmagens da série. O incidente aconteceu no dia 11 de março e atrasou o final de The Walking Dead, que está filmando a despedida da série na Geórgia.

As filmagens foram retomadas na última sexta-feira (18) sem Reedus, e o ator quebrou o silêncio ao falar sobre o acidente em seu perfil no Instagram:

“Obrigado pelos bons pensamentos, já faz uma semana ou duas. Eu sofri um acidente, mas estou me recuperando e assim que for liberado estarei de volta ao trabalho na terça-feira, é o eles me disseram. E desculpe pelo evento de Atlanta, eu estava ansioso por isso. Acima de tudo, obrigado pelas mensagens de luz, eu realmente amei aquele gatinho”, conclui o ator na rede social.

Por “evento em Atlanta”, Norman Reedus se refere ao Fandemic Tour que aconteceria neste final de semana. Ele estava confirmado para participar do evento, mas precisou cancelar devido ao acidente.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Enquanto isso, clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.