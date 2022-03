Nostalgia: Lagertha e Floki se reúnem 2 anos após fim de Vikings; veja

Katheryn Winnick trouxe uma forte dose de nostalgia aos fãs de Vikings, ao publicar uma foto junto de Gustaf Skarsgård, os dois atuaram juntos na série de sucesso.

Na série do History, Winnick viveu Lagertha, enquanto Skarsgård interpretou Floki, dois dos personagens mais populares do seriado.

A foto mostra os dois juntos com a legenda: “Depois de quatro anos… reunida com meu Ganso Floki!”. Winnick apelidou Skarsgård de Ganso e já chegou a chamá-lo assim em outras ocasiões.

A série pode ter acabado há quase dois anos, mas as gravações terminaram muito antes e ela não chegou a trabalhar junto de Skarsgård nas últimas levas de episódios.

Veja a foto divulgada por Katheryn Winnick no stories do Instagram, abaixo.

Nova série de Vikings está na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.