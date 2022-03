Nova All Of Us Are Dead? Série assustadora estreia com sucesso na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o grande potencial de produções sul-coreanas – com sucessos como Round 6, Profecia do Inferno e, mais recentemente, All Of Us Are Dead. Nas últimas semanas, a plataforma celebrou também a estreia The Cursed, outra série do país ambientada no mundo das criaturas sobrenaturais.

The Cursed tem tudo para ser “a nova All Of Us Are Dead”, já que também traz em sua trama elementos sobrenaturais e cenas realmente assustadoras.

A série estreou originalmente, na Coreia do Sul, em 2020. Após a Netflix adquirir os direitos de transmissão, The Cursed passou a figurar também no catálogo brasileiro da plataforma.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama bizarra e o elenco de The Cursed na Netflix; confira.

Conheça a história de The Cursed na Netflix

A história de The Cursed se passa em um mundo mágico e extremamente perigoso, onde criaturas estranhas e terríveis maldições convivem com humanos normais.

“Uma jornalista em busca da verdade enfrenta o presidente demoníaco de uma grande empresa de TI com a ajuda de uma adolescente que consegue lançar maldições mortais”, afirma a sinopse oficial de The Cursed na Netflix.

The Cursed foca na história de Baek So-jin, uma estudante de ensino médio com o estranho poder de “trazer a morte” para qualquer um – utilizando apenas nomes, fotos ou objetos pessoais dos alvos.

Para entender melhor suas habilidades, a protagonista se une a Im Jin-hee, uma intrépida jornalista especializada em justiça social.

Juntas, as personagens enfrentam Jin Jong-hyun, o CEO de uma empresa de tecnologia que esconde um mal terrível nos confins de sua companhia.

The Cursed faz muito sucesso ao misturar terror e comédia, e traz o estilo inconfundível dos doramas sul-coreanos.

Pela trama da série, o roteirista Yeon Sang-ho ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original na edição de 2020 do Asian Academy Creative Awards.

Elenco e trailer de The Cursed na Netflix

Produzida originalmente pela emissora sul-coreana TVN, The Cursed conta com um elenco formado por famosos astros do país.

Baek So-jin, protagonista de The Cursed, é interpretada por Jung Ji-so. A atriz é conhecida internacionalmente por sua performance como Park Da-hye em Parasita, longa vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020.

Uhm Ji-won, dos filmes Em Silêncio e Desaparecidas, interpreta a jornalista Im Jin-hee, que se junta a Baek So-jin em sua busca por respostas.

O ator Sung Dong-il, famoso pelos doramas Hospital Playlist e Sisyphus: The Myth, é Jin Jong-hyun, o CEO de uma misteriosa empresa de tecnologia.

Jo Min-su (Pietà) completa o elenco principal de The Cursed como Jin Kyung, uma xamã que desempenha um papel importante na jornada de Baek So-jin.

O elenco de The Cursed conta também com Kim Mim-jae (Feel Good To Die), Jung Moon-sung (Hospital Playlist), Kim In-kwon (Almost Che), Lee Joon-ok (Sketch) e Ko Kyu-pil (The King’s Affection).

The Cursed já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer da série.