Nova Euphoria? Série da HBO Max é um festival de pênis e seios

A HBO não tem medo de ousar em suas produções: Game of Thrones e Euphoria, algumas de suas séries mais famosas, são conhecidas por seu conteúdo explícito, e a novidade Minx não cairá muito longe da árvore.

A nova produção original da HBO Max é uma comédia que acompanhará Joyce (Ophelia Lovibond), uma jovem feminista dos anos 70 que se junta a uma editora adulta para trabalhar no lançamento da primeira revista erótica sob o olhar feminino.

Doug (Jake Johnson) vê a nova revista apenas como uma forma de explorar esse público e ganhar dinheiro, mas Joyce está determinada a fazer um projeto que revolucionará o mercado pornô. As diferenças entre os dois personagens dá o clima de comédia da narrativa.

Com isso, o programa será uma espécie de sitcom ambientada no local de trabalho, mas com um toque extra de pimenta por abordar a indústria pornográfica e toda a nudez nela envolvida.

A nudez em Minx

Minx, nova série da HBO Max, abraçará nudez frontal total, tanto masculina quanto feminina, com modelos semivestidos ou com fantasias sensuais andando por todos os lados pela editora.

A naturalidade com a qual a nudez é tratada na série vem como uma tentativa de quebra de tabus, afirmando que não há nada de vergonhoso em mostrar o corpo, desde que tudo seja consensual.

Em um momento, a personagem Joyce fala sobre isso: “Oh, pelo amor de Deus, são apenas pênis cuidando de seus próprios negócios. É bobo e divertido”.

Com um humor divertido, a abordagem política feita de forma leve deve ajudar os espectadores a debaterem sobre temas importantes como feminismo, além de desmistificar a nudez como algo pejorativo.

Minx estreia dia 17 de março na HBO Max.