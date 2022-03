Nova série da Netflix causa estranheza em usuários: “Desconcertante” e “confusa”

Recém-chegada à Netflix, a série De Rainha do Veganismo a Foragida tem dividido a opinião dos assinantes. Parte dos espectadores adorou a abordagem da produção, mas muitos desaprovaram certos aspectos da história. Mas afinal: por que a trama documental causa tanta estranheza na plataforma?

“Uma famosa chef vegana perde o controle da própria vida depois de se casar com um homem misterioso que garante que pode imortalizar o cachorro dela”, afirma a sinopse oficial da produção.

A série documental acompanha uma história real que beira o inacreditável. De Rainha do Veganismo a Foragida é uma produção de Chris Smith, de premiados documentários como Fyre e A Máfia dos Tigres.

O site TheThings revelou tudo sobre a reação dos fãs (e da crítica) ao lançamento de De Rainha do Veganismo a Foragida na Netflix; confira abaixo.

O que os usuários da Netflix acham de De Rainha do Veganismo a Foragida?

De Rainha do Veganismo a Foragida está fazendo sucesso com a crítica especializada – mas essa popularidade não se repete com os usuários da Netflix.

“A série acompanha a história de Sarma Meingalis, que supostamente roubou de seus empregados para bancar o estilo de vida luxuoso do marido”, afirma o site da CNN.

A produção documental alcançou 100% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. Mas na aprovação do público, a série garantiu apenas 28%.

Mas afinal, o que explica essa diferença tão grande entre a opinião do público e a da imprensa especializada?

No Reddit, muitos espectadores se disseram “confusos” e “desconcertados” com a condução da história e com a ‘vibe’ da trama.

“Algo está errado aqui. A Sarma tem uma energia muito negativa. Acho que uma boa parte dessa história ainda está escondida. Desde o começo, achei o relacionamento dela muito estranho. Devo acreditar que essa mulher transferiu todo esse dinheiro para tornar seu pitbull imortal?”, comentou um espectador na rede social.

Muitos também criticaram a maneira como o documentário introduz a história de Sarma e seu parceiro.

“Estou realmente confusa. Essa história é desconcertante e muito exagerada”, expressou outra assinante da Netflix.

O consenso dos fãs parece ser que De Rainha do Veganismo a Foragida apresenta apenas uma parte da história de Sarma.

“Assistir De Rainha do Veganismo e Foragida é uma mistura de empatia, choque e confusão. Acho que grande parte da história de Sarma ficou de fora”, comentou outra espectadora.

O que se sabe é que De Rainha do Veganismo a Foragida está fazendo muito sucesso na Netflix, figurando no Top 10 de diversos países.

De Rainha do Veganismo a Foragida já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.