Nova série da Netflix consegue 100% de aprovação

Um novo projeto da Netflix está sendo aclamado pela crítica. Trata-se de Recursos Humanos, uma série derivada de Big Mouth.

No momento, Recursos Humanos aparece com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

É possível que a série animada perca essa aprovação de 100% em breve, mas por enquanto, é uma recepção muito positiva.

A série animada Big Mouth se tornou um grande sucesso na Netflix, então a gigante do streaming aproveitou a popularidade para desenvolver um derivado.

Série derivada de Big Mouth

Recursos Humanos acontece no mesmo universo de Big Mouth, mas se concentra em Besouros do Amor, Monstros Hormonais e outras criaturas enquanto ajudam os seres humanos a percorrer diferentes fases de suas vidas.

Como os fãs descobrem, essas criaturas também são capazes de apresentar muita humanidade.

Recursos Humanos é elogiada por manter o mesmo senso de humor e estilo absurdo de Big Mouth, enquanto também expande conceitos da série animada.

Para quem gosta de Big Mouth, esta nova série animada da Netflix é realmente imperdível.

Recursos Humanos está disponível na Netflix.