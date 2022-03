Novo derivado de The Walking Dead deixa fãs chocados; veja reações

Surpreendendo todo mundo, a AMC anunciou uma nova série derivada de The Walking Dead, intitulada Isle of the Dead.

O seriado acompanhará os personagens Maggie e Negan, interpretados por Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, respectivamente. Eles terão novas aventuras em Manhattan, que se tornou um lugar decadente e cheio de zumbis.

Continua depois da publicidade

Em geral, os fãs não sabem o que pensar sobre essa nova série derivada de The Walking Dead. Alguns até gostaram da ideia, desde que Maggie e Negan não desenvolvam um romance.

Outros acharam que a proposta é completamente absurda, considerando o que Negan fez para a vida de Maggie no passado.

Confira abaixo algumas reações dos fãs à nova série derivada de The Walking Dead, intitulada Isle of the Dead.

Reações dos fãs

Um fã escreveu: “Eu adorei! Mal posso esperar para ver o que eles planejaram para esses dois.”

“Na última vez que assisti The Walking Dead, Negan espancou a cabeça do pai do bebê de Maggie até que seu olho caiu”, comentou outro internauta, lembrando o que Negan fez com Glenn.

Outra pessoa opinou: “Eu sou a favor do derivado, mas se Maggie e Negan se beijarem, teremos um problema.”

“Você está me dizendo que Maggie está indo para Nova York com Negan, o homem que assassinou seu marido e deixou seu filho órfão?”, disse uma fã.

Outro internauta expressou: “Eu nem estou tão bravo com a ideia. Eu acho que é idiota e um grande desrespeito com Maggie, mas estou intrigado quanto ao que implica e ao que poderia levar.”

No Brasil, The Walking Dead está disponível pelo Star+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.