Número de pessoas que já morreram em The Walking Dead impressiona

O universo de The Walking Dead não é exatamente muito seguro. Não bastassem os zumbis, ainda há psicopatas para todos os lados. Não por acaso, um estudo considerou a série como a “mais perigosa para se viver”.

Conforme estudo realizado por companhia de seguro no Reino Unido (via Looper), The Walking Dead é a “série fictícia de TV mais perigosa para se viver”, superando até outras violentas como Game of Thrones e American Horror Story.

O estudo mostra que a série teve 1808 mores ao longo de 147 episódios (do piloto ao meio da 10ª temporada).

Em outras palavras, há uma média de 12 mortes por episódio e 180 mortes por temporada. Realmente não é um lugar muito seguro de se viver.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

Enquanto isso, clique aqui e assine Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.