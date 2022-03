O filme de suspense e mistério que todos estão vendo na Netflix

Naquele Fim de Semana está atraindo muitos assinantes da Netflix, a tal ponto que ocupa atualmente o 1º lugar dentre os 10 Filmes mais assistidos da plataforma na semana, no Brasil.

Além disso, levando em conta a Netflix em âmbito global, a produção ocupa o 4º lugar dentre os 10 filmes mais assistidos, portanto não é só aqui que o filme é um sucesso.

Continua depois da publicidade

A trama gira em torno de uma mulher, Beth (Leighton Meester), que é acusada de matar a melhor amiga e acaba se envolvendo em uma trama de mentiras.

Meester já é um rosto conhecido dos fãs de Gossip Girl. Ela interpretou Blair Waldorf na série da CW, que foi exibida entre 2007 e 2012.

A crítica especializada, no entanto, parece não estar apreciando tanto Naquele Fim de Semana, visto que o filme conta com meros 55% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 11 críticas computadas.

Mais sobre Naquele Fim de Semana

“Uma viagem de fim de semana para a Croácia vira um pesadelo quando uma mulher (Leighton Meester) é acusada de matar a melhor amiga (Christina Wolfe) e sua busca pela verdade revela um doloroso segredo”, diz a sinopse oficial.

Além de Leighton Meester, o elenco do filme da Netflix conta com Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris, Amar Bukvic, Iva Mihalic, Adrian Pezdirc, Lujo Kuncevic.

A direção é de Kim Farrant, mais conhecida por Anjo Meu e Terra Estranha, com Nicole Kidman. Já o roteiro é assinado por Sarah Alderson, que trabalha na série SWAT.

Naquele Fim de Semana está disponível na Netflix.