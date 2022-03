O que é Ilha dos Mortos? Tudo sobre a nova série de The Walking Dead

Exibindo atualmente sua 11ª (e última) temporada, The Walking Dead surpreendeu fãs com um anúncio inesperado: a produção de Ilha dos Mortos, um spin-off protagonizado por Maggie e Negan. Junto com o também confirmado derivado de Daryl e Carol, a nova série deve expandir ainda mais o universo dos zumbis e se tornar um grande sucesso com fãs de terror.

Ilha dos Mortos – Isle of the Dead no título original – será o quinto derivado da série original, após Fear the Walking Dead, World Beyond e os vindouros Tales of the Walking Dead e projeto de Daryl e Carol.

Além de anunciar oficialmente a produção, a AMC também divulgou alguns detalhes interessantes sobre a trama, elenco e previsão de estreia da série.

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre Ilha dos Mortos, a nova série de The Walking Dead com Maggie e Negan.

De que fala Ilha dos Mortos, com Maggie e Negan?

Junto com a confirmação oficial da produção, a emissora americana AMC também divulgou a sinopse oficial de Ilha dos Mortos.

“Ilha dos Mortos imagina os populares personagens Maggie e Negan viajando por uma Manhattan pós-apocalíptica, há muito separada dos Estados Unidos”, afirma a descrição.

Além de confirmar o cenário da produção, a sinopse revela os desafios que Maggie e Negan vão enfrentar em Nova York.

“A cidade em ruínas é repleta de mortos-vivos e sobreviventes, que transformam Nova York em um mundo de anarquia, perigo, beleza e terror”, confirma a sinopse.

Segundo a descrição da AMC, a primeira temporada da série deve contar com apenas 6 episódios.

Quem está no elenco de Ilha dos Mortos?

Como a própria premissa da série já indica, Ilha dos Mortos é protagonizada por Maggie e Negan, dois dos personagens mais populares de The Walking Dead.

Ou seja: Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan) já estão confirmados na produção.

Infelizmente, outros detalhes sobre o elenco ainda não foram revelados. Fãs aguardam participações de figuras conhecidas de The Walking Dead, além da introdução de novos personagens.

“Estou muito animado para continuar a jornada de Negan e Maggie, e mais ainda para levar essa história para Nova York. Ilha dos Mortos vai reinventar o universo de The Walking Dead”, comentou Jeffrey Dean Morgan.

Ilha dos Mortos já tem trailer?

Por ainda estar em estágio inicial de filmagens, Ilha dos Mortos ainda não teve seu primeiro trailer divulgado.

No entanto, a AMC divulgou o primeiro pôster da produção, que mostra Maggie e Negan na entrada de um túnel bloqueado; veja abaixo.

Qual é a data de estreia de Ilha dos Mortos?

Como ainda está em seu estágio inicial de produção, Ilha dos Mortos ainda não tem data de estreia. As gravações devem começar ainda em 2022.

Dessa forma, fãs de The Walking Dead podem esperar pela estreia de Ilha dos Mortos em meados de 2023, a depender do cronograma de lançamentos criado pela AMC.

Enquanto a série de Negan e Maggie não estreia, você pode conferir as temporadas de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.