O Senhor dos Anéis: Ator “está esperando ligação” para estar na série

Os Anéis do Poder, nova série da Amazon Prime Video, promete reconquistar os fãs de O Senhor dos Anéis com sua nova história ambientada na Terra Média. E se o que faltava era a participação especial de um dos grandes astros da franquia vencedora do Oscar, isso pode de fato acontecer se depender de seu ator.

Em entrevista recente a BBC, foi perguntado se ele toparia voltar a interpretar Gandalf, caso fosse feito o convite, e ele não recusou a proposta.

Com um sorriso malicioso estampando no rosto, McKellan disse: “Eu estava esperando a ligação, mas ela não veio! Haverão novas histórias de Tolkien sob o título de Senhor dos Anéis na Amazon, eu acho. Mas acho que Gandalf não fará parte deles.”, completa com certa decepção em seu tom de voz.

O entrevistador sugeriu, então, se McKellan estaria disponível caso Gandalf esteja incluso, e o astro respondeu: “Bem, é um papel para a qual você não pode ser velho demais! Acho que ele tem 7.000 anos! Mas não, isso foi há 20 anos. O que eu quero fazer agora é tratar cada trabalho como se fosse o último”.

O projetoO Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é comandado por J.D. Payne e Patrick McKay. O nome mais conhecido do elenco é o de Robert Aramayo, que viveu o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Na nova série, o famoso será Beldor.

Quem também chama atenção no elenco é a atriz Morfydd Clark, de His Dark Materials e Drácula da Netflix. A famosa será uma jovem Galadriel na série, papel que foi de Cate Blanchett nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson.

O elenco ainda contará com os nomes de Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Joseph Mawle.

A série de O Senhor dos Anéis estreia em 2 de setembro de 2022 no Amazon Prime Video.