Obi-Wan Kenobi: Vilão favorito de Star Wars é cortado da série

Triste notícia para os fãs de Star Wars: enquanto estão todos ansiosos para a estreia de Obi-Wan Kenobi, nova série derivada que chega dia 25 de maio ao catálogo do Disney+, em comemoração ao aniversário da estreia de Uma Nova Esperança, foi informado que um grande vilão da franquia não estará presente nos retornos.

Ao que se sabe, a série preencherá algumas das lacunas entre A Vingança dos Sith e o início da trilogia original de Star Wars, acompanhando o jedi Obi-Wan Kenobi em sua missão em Tatooine, cuidando à distância do pequeno Luke Skywalker para garantir que nada de ruim acontecesse com ele.

Darth Vader (Hayden Christensen) e do Grande Inquisidor (Rupert Friend) estarão de volta, mas foi informado que Darth Maul (Ray Park) não estará na série de Obi-Wan Kenobi. A informação é do The Hollywood Reporter.

Anteriormente, relatos sugeriam que Darth Maul fosse um dos vilões da temporada e segundo a notícia, originalmente Park até teria filmado algumas sequências, mas Dave Filoni e Jon Favreau supostamente removeram essa parte. No entanto, a Lucasfilm ou Disney+ nunca comentaram nada sobre planos de envolver Darth Maul em Obi-Wan Kenobi, e agora os rumores foram oficialmente encerrados.

Mais sobre Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ em 25 de maio. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.