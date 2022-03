One Piece: Live-action da Netflix ganha imagens reveladoras

A conta oficial de One Piece no Twitter compartilhou uma imagem indicando novidades para a série em live-action da Netflix.

A imagem em si também apresenta duas fotos, com uma sendo do chapéu de palha de Luffy e a outra sendo da Cidade do Cabo, onde as gravações estão acontecendo neste momento.

A postagem também indica que outras novidades serão reveladas em 28 de março. Não sabemos o que poderia ser, por enquanto.

Confira abaixo a postagem da conta oficial de One Piece no Twitter.

Nova adaptação em live-action

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses.

O personagem Monkey D. Luffy será interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.