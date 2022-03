Os Simpsons: pai biológico de Nelson pode ser outro

Uma das “piadas” mais antigas de Os Simpsons diz respeito a ausência do pai de Nelson Muntz.

Até onde sabemos na série, Eddie Muntz é o pai de Nelson: ele apareceu algumas vezes em episódios da 4ª temporada e da 9ª temporada de Os Simpsons, mas sumiu de vez várias temporadas mais tarde e isso representou um grande impacto sobre o menino.

No entanto, essa nova teoria bizarra de Os Simpsons sugere que o pai de Nelson ainda está por perto, bem no Moe’s: segundo essa teoria, Barney Gumble é o verdadeiro pai de Nelson.

Barney e Nelson compartilham algumas semelhanças físicas, como a a cor do cabelo, seus dentes e até mesmo uma estrutura geral, e até suas personalidades são parecidas, como a tendência a terem vícios, seja no alcoolismo ou por fast food.

A teoria explora algumas possibilidades, como Barney ter sido um doador de esperma para a mãe de Nelson ou, até mesmo, tenha tido um breve relacionamento com ela antes atrás. Quanto a Eddie, a teoria afirma que ele seria um padrasto, mas não o pai biológico do garoto.

Criada por Matt Groening, Os Simpsons é uma série de animação voltada para o público adulto.

A produção acompanha a história de uma família, os Simpsons, que é formada por um pai preguiçoso, uma mãe dedicada e três filhos de personalidades diferentes, dando origens a várias intrigas dentro e fora de casa.

A estreia da produção se deu em 1989 pela fox e, ao longo de todos esses anos, já transmitiu mais de 30 temporadas e mais de 700 episódios. No Brasil, Os Simpsons hoje vai faz parte do catálogo do Star+.

