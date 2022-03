Outlander exibe sua cena de sexo mais estranha na 6ª temporada

Famosa pela abordagem sensível e responsável das cenas de sexo, Outlander surpreendeu ao mostrar uma sequência bastante inusitada na 6ª temporada. O momento em questão deixou muitos fãs chocados, e causou grandes debates nas redes sociais. Mas afinal, o que acontece na cena? E quais são os personagens envolvidos?

“Neste conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander.

A épica história de amor é protagonizada por Caitriona Balfe, como Claire, e Sam Heughan como Jamie. Mas a “cena de sexo mais estranha” não envolve nenhum dos protagonistas.

O site Digital Spy explicou por que a cena de sexo da 6ª temporada de Outlander é tão chocante e o que ela representa para o futuro da produção; veja abaixo.

A cena de sexo mais estranha de Outlander

O momento em questão acontece em “Allegiance”, o segundo episódio da 6ª temporada de Outlander.

“Essa cena de amor pode ser a mais íntima sequência de sexo da história de Outlander, e surpreendentemente, não acontece entre Claire e Jamie”, avalia o site Digital Spy.

Tirada diretamente de “A Breath of Snow and Ashes”, o sexto livro da saga de Diana Gabaldon, a cena envolve o casal Fergus (César Domboy) e Marsali (Lauren Lyle).

A cena chamou a atenção dos fãs por acontecer no estágio final da gestação de Marsali, especificamente na hora do parto.

É isso mesmo: a cena de sexo acontece enquanto Marsali sente as dores do parto.

“Fergus acaricia e chupa os seios da esposa de maneira tão sensual, que até a moderna Claire – que atua como parteira – é obrigada a deixar a sala”, descreve o site Digital Spy.

Enquanto Marsali começa a gemer (mais pelas ações do marido do que pela dor do parto), Claire, Jamie e toda a família deixam a casa para dar mais privacidade ao casal.

Mas antes de Claire sair, Fergus explica que esse tipo de estímulo pode reduzir a dor do parto e ajudar no nascimento do bebê.

Vale lembrar que Fergus nasceu em um bordel francês, e foi criado por mulheres experientes. Por isso, entende de particularidades que poucos homens da época conheciam.

E para a surpresa de muita gente, a inusitada atitude de Fergus tem uma interessante base científica.

“Durante o ato sexual, o corpo da mulher produz naturalmente o hormônio ocitocina, que ajuda nas contrações uterinas. Além disso, o sexo e o orgasmo podem ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse das gestantes”, afirmou a ginecologista Sherry Ross em uma entrevista ao site Romper.

Em uma entrevista recente, a coordenadora de intimidade de Outlander falou sobre a gravação da cena de Fergus e Marsali.

“Realmente é uma cena inusitada, dado seu conteúdo. Mas no final das contas, o processo é o mesmo. É sobre conversar com os atores e explicar o que a história quer dizer, o que precisamos fazer para demonstrar esses aspectos fisicamente”, comentou Vanessa Coffey.

