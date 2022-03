Ozark teve agentes do FBI de verdade no set; veja o motivo

Ozark é um grande sucesso na Netflix e para construir essa narrativa, a produção contou com a ajuda de agentes do FBI, que serviram como consultores na obra.

Conforme o produtor e roteirista Chris Mundy, uma agente do FBI visitou a sala de roteiristas para que todos pudessem tirar as dúvidas com ela. Conforme o Daily Express, isso também ocorreu na quarta temporada.

“Eu fui para o set até mesmo quando não era chamada, porque queria absorver o máximo que podia dessas pessoas. Foi mágico”, disse Jessica Frances Dukes, que interpreta Maya Miller.

De fato, é bastante comum em produções como essas que autoridades, sejam policiais, FBI, ou investigadores independentes, sejam consultados para a criação da narrativa.

Mais sobre Ozark na Netflix

Em declarações sobre o cancelamento, Chris Mundy confirmou que queria acabar a história com a série ainda no auge. Assim, ao que parece, Ozark deve completar o ciclo naturalmente na Netflix.

“Uma temporada maior significa problemas maiores para os Byrdes. Estou empolgado em terminar com um estouro. Nós estamos felizes que a Netflix reconheceu que precisávamos de um pouco mais de tempo para finalizarmos a história dos Byrdes”, declarou o chefe.

Sendo assim, Ozark tem mais esse bom motivo para ser comparada com Breaking Bad – como é feito por fãs e críticos. A famosa série também acabou com um fim planejado pelo criador, o que a fez ainda mais elogiada pelos fãs.

Em Ozark, Marty Byrde (Jason Bateman) muda sua família de um subúrbio de Chicago, Illinois, para o Ozarks, no Missouri, depois que um esquema de lavagem de dinheiro dá errado.

Ozark chega com a segunda parte da quarta temporada em 29 de abril na Netflix.