Pacificador: 2ª temporada terá mais estrelas do DCEU

Em entrevista com a Total Film, o diretor James Gunn prometeu que a segunda temporada de Pacificador contará com mais participações de estrelas do DCEU.

O final da primeira temporada trouxe uma aparição da Liga da Justiça, mas apenas o Flash de Ezra Miller e o Aquaman de Jason Momoa tiveram diálogos.

“Acho que veremos mais conexões com outras coisas à medida que avançamos em Pacificador e nas outras séries da HBO Max. Então, essas aparições continuarão chegando.”

Mais conexões com o DCEU

“Eu não sei se a Liga da Justiça estará em todas as temporadas de Pacificador. Pode ter sido uma coisa única. Veremos.”

A série do Pacificador é estrelada por John Cena. Ele apareceu pela primeira vez como o personagem em O Esquadrão Suicida, que também contou com direção de James Gunn.

Pacificador está agora disponível pela HBO Max.