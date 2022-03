Participante de Casamento às Cegas é banido de grupo de chat do elenco

Abhishek ‘Shake’ Chatterjee, de Casamento às Cegas, foi banido do grupo de chat do elenco do reality da Netflix. Isso ocorre após diversas polêmicas com o participante, ocasionadas pela forma como ele tratou a ex-noiva, Deepti.

Apesar de Shake ter emitido um pedido público de desculpas a Deepti por meio da conta dele no Instagram, parece o elenco não o perdoou.

Danielle Ruhl, também de Casamento às Cegas, falou com o Insider durante o iHeartRadio Music Awards, confirmando que o elenco cortou os laços com ele, chegando a bani-lo de seu bate-papo em grupo.

“Eu tive que bloqueá-lo em todas as mídias sociais”, disse Ruhl. “Eu nem sei o que está acontecendo na vida dele”.

Ela também já havia falado no podcast da Netflix We Have the Receipts sobre o comportamento de Shake.

“Ele simplesmente não sabe falar com as mulheres, é tão degradante e misógino”, disse ela.

Polêmica de Casamento às Cegas continua nos bastidores

Netflix decide o futuro de Casamento às Cegas

A Netflix anunciou que diversos reality shows da plataforma retornarão para novas temporadas. Dentre elas está Casamento às Cegas.

A Gigante do Streaming confirmou que Casamento às Cegas ganhará uma terceira temporada, que chega ainda em 2022 e, além disso, a série terá uma quarta e uma quinta temporadas, com novos casais e novas cidades.

Além disso, Brincando com o Fogo, Amor no Espectro e Casamento à Indiana também ganharão novas temporadas.

The Ultimatum chegará à plataforma em 6 de abril.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo com participantes desses realities. Veja abaixo.