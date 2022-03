Peaky Blinders: Descubra quando a 6ª temporada estreia na Netflix

Peaky Blinders está voltando!

No Reino Unido, a sexta temporada da série de sucesso já está em exibição desde o fim de fevereiro, mas os fãs brasileiros terão de esperar um pouquinho mais para descobrir o que acontece nos novos episódios da série.

Depois de tanto suspense, a Netflix Brasil finalmente revelou uma data oficial e, segundo o anúncio, a sexta temporada de Peaky Blinders chega ao streaming no dia 10 de junho.

A informação foi compartilhada pela própria Netflix em seu perfil no Twitter, como visto abaixo. Nos comentários, fãs revelam que estão ansiosos e que acham a data muito longe, mas ainda comemoram o lançamento de sua série preferida no Brasil.

Pela ordem dos malditos Peaky Blinders, a sexta e última temporada estreia dia 10 de junho. 🖤 pic.twitter.com/kgnG15A1CG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 10, 2022

Tommy de Peaky Blinders confessa coisa que odeia no personagem

Os fãs estão ansiosos pela sexta e última temporada de Peaky Blinders na Netflix. Cillian Murphy, o Tommy, enquanto isso, traz alguns indicativos e revelações para prender os espectadores.

Para Radio Times, o astro de Peaky Blinders confessou que não gosta do personagem. Cillian Murphy tem dificuldade em manter o físico de Tommy Shelby.

“Eu não sou uma pessoa de presença física. Então, eu preciso comer muitas proteínas e levantar peso. Isso leva um tempo, então eu odeio”, revelou o astro.

Cillian Murphy também disse ter dificuldade com o sotaque de Tommy. Para trabalhar nele, o astro de Peaky Blinders e o criador, Steve Knight, foram para Birmingham, no bar que é cenário do seriado.

“Estávamos bebendo e ouvindo eles cantarem e contarem várias histórias, enquanto eu estava gravando tudo. Então, levei para casa e comecei a praticar”, contou ainda o astro.

A sexta temporada de Peaky Blinders estreia em 10 de junho de 2022, na Netflix.