Personagem some de Grey’s Anatomy e ator está preocupado em não retornar

Alerta de spoilers

Jake Borelli, que interpreta Levi Schmitt em Grey’s Anatomy, está preocupado com o destino do próprio personagem, incerto se ele retornará para novos episódios.

Após acidentalmente deixar Devon morrer, Levi ficou traumatizado e teve de ser segurado para não se machucar.

Depois de Levi ter saído do hospital, o ator Jake Borelli está preocupado que o personagem não irá retornar mais, citando personagens que fizeram isso no passado.

Eu vou falar do coração aqui como ator. Às vezes, quando você lê um roteiro que diz que você não está trabalhando no hospital ou está saindo do hospital, você pensa: ‘O que isso significa?'”, disse o ator (via CinemaBlend).

“Porque sim, existem grandes nomes como Cristina Yang, que vão embora e voltam. Mas então ela foi embora uma vez e não voltou. Neste ponto, ainda estou preocupado que Levi não trabalhe no hospital”, continuou o astro de Grey’s Anatomy

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.