Por que a 5ª temporada de The Last Kingdom vai chocar os fãs

Recém-chegada à Netflix, a 5ª (e última) temporada de The Last Kingdom tem tudo para deixar fãs impressionados com mortes chocantes, grandes reviravoltas e um final realmente épico. Em uma entrevista recente, o ator James Northcote – intérprete de Aldhelm – falou sobre o desfecho da série e sobre o que os espectadores podem esperar nos episódios inéditos da produção.

Vale lembrar que a 5ª temporada de The Last Kingdom é ambientada pouco tempo depois dos eventos do quarto ano, e traz o protagonista Uhtred envolvido em uma jornada difícil para proteger seus entes queridos.

“Enquanto Alfredo, o Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uhtred – um saxão criado por vikings – planeja reivindicar o que é seu por direito”, afirma a sinopse da produção da Netflix.

The Last Kingdom é baseada na saga literária As Crônicas Saxônicas, do autor britânico Bernard Cornwell. Os livros misturam ficção e realidade em uma história inovadora e cheia de mistérios.

Mortes chocantes e momentos de tensão na 5ª temporada de The Last Kingdom

Em uma entrevista ao site Radio Times, o ator James Northcote alertou: os fãs devem se preparar, pois a 5ª temporada da série é a mais chocante de todas.

“Temos muitas mortes na 5ª temporada. O que é realmente excitante, já que o drama também vem com a morte”, comentou o ator.

O intérprete de Aldhelm também recomendou que os fãs preparem os lencinhos com antecedência, já que os novos episódios são de partir o coração.

“Sei que os fãs ficarão chocados com as surpresas que preparamos para esse ano. A nova temporada vai mexer com o coração de todo mundo. Preparem os lenços”, afirmou o astro.

Emily Cox, a intérprete de Brida, também descreveu a temporada final de The Last Kingdom como “cheia de surpresas”.

“Quando li o roteiro, fiquei impressionada com as surpresas dramáticas. Nunca imaginei que certas coisas iriam acontecer. Os fãs podem esperar por muitas aventuras, violência e uma boa dose de amor”, sugeriu a atriz.

A trama de The Last Kingdom pode até ter chegado ao fim na TV, mas isso não significa que o universo da série terminará por aí. Já está confirmado o filme “Seven Kings Must Die” (Sete Reis Devem Morrer), o primeiro derivado da produção.

“Foi um privilégio contar a história do Uhtred por 5 temporadas. Sou extremamente grato aos nossos fãs, que mantiveram a lealdade durante todo esse tempo. É por eles que nós produzimos um final épico para essa jornada maravilhosa”, agradeceu o ator Alexander Dreymon, intérprete do protagonista.

A 5ª temporada de The Last Kingdom já está disponível na Netflix.