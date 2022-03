The Last Kingdom lançou recentemente sua 5ª e última temporada na Netflix. Os episódios finais fazem um ótimo trabalho ao proporcionar um desfecho satisfatório e interessante para a história de Uhtred e dos outros personagens. Mas afinal, por que The Last Kingdom foi cancelada após 5 temporadas? A série vai continuar de alguma forma? Veja abaixo todas as respostas.

“Enquanto Alfredo, o Grande, defende seu reino de invasões nórdicas, Uhtred – um saxão criado por vikings – planeja reivindicar o que é seu por direito”, afirma a sinopse oficial de The Last Kingdom na Netflix.

A série é considerada uma das produções épicas mais populares da plataforma, junto com Vikings e o recém-chegado derivado Vikings: Valhalla (que já foi renovado para mais temporadas).

Durante seus 5 anos de exibição, The Last Kingdom contou com 46 episódios, e conquistou fãs no mundo inteiro com sua história real e personagens inesquecíveis.

Por que The Last Kingdom foi cancelada? Motivo real revelado

Quando a Netflix confirmou o término de The Last Kingdom em 30 de abril de 2021, não citou uma razão específica para o cancelamento.

Entretanto, em uma entrevista recente na Comic-Con de Londres, o astro Alexander Dreymon revelou que a intenção dos showrunners sempre foi terminar a história na 5ª temporada.

“Quando começamos a filmar a série, o Bernard Cornwell havia escrito 10 livros. Dessa forma, estruturamos a história para que ela pudesse terminar em 5 temporadas. A 5ª temporada sempre seria a última”, comentou o intérprete de Uhtred.

O problema é que The Last Kingdom chegou ao fim sem adaptar os três últimos livros da história de Uhtred: “War of the Wolf” (Guerra do Lobo), “Sword of Kings” (Espada dos Reis) e “War Lord” (Senhor da Guerra).

Para finalizar a saga, a Netflix deu sinal verde para a produção de um filme da série, batizado de “Seven Kings Must Die” (Sete Reis Devem Morrer).

Com uma duração de duas horas, o longa representará o final definitivo da história de Uhtred e de alguns outros personagens.

“Embora a 5ª temporada represente a conclusão da série, sempre teremos mais histórias para contar. Com o apoio da Netflix e o suporte dos fãs, nós não resistimos em produzir uma última jornada para o Uhtred”, confirmou o produtor Nigel Marchant.

Além de representar uma espécie de epílogo para a trama original, o filme funcionará também como uma história particular, com a introdução de novos personagens.

“A 5ª temporada é o final da série, e o filme será algo bem mais individual. Será um bônus, um presente para os fãs da série. Mas mesmo quem não assiste The Last Kingdom poderá conferir a trama”, explicou Nigel.

Poucos detalhes foram revelados sobre a trama, elenco e produção de Seven Kings Must Die, mas Nigel Merchant confirmou o retorno de Alexander Dreymon como o protagonista Uhtred.

A 5ª temporada de The Last Kingdom já está disponível na Netflix.