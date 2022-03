Precisa assistir aos filmes do MCU para entender Cavaleiro da Lua?

Desde o primeiro Homem de Ferro, a Marvel constrói um universo compartilhado, que, em alguns casos, exige que os espectadores tenham assistido filmes anteriores. Felizmente, esse não parece ser o caso de Cavaleiro da Lua.

Grant Curtis, produtor da série do Disney+, conversou com o ScreenRant e falou sobre a necessidade de assistir as obras anteriores do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

“A série está definitivamente no Universo Cinematográfico da Marvel, mas se você já viu todas as outras obras do Universo Cinematográfico Marvel ou se esta é a primeira , desde que você seja um fã de histórias realmente boas, acho que você vai descobrir um aspecto do Cavaleiro da Lua para você. Você não precisa ter assistido algo antes”.

“Eu acho que, se você é fã do Universo Cinematográfico Marvel, verá easter eggs. E eu acho que você vai se divertir com eles. Mas, novamente, se este é seu primeiro mergulho no MCU, acho que vai gostar dessa aventura de ação com Marc Spector e Steven Grant”, continuou o produtor.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu.

Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.