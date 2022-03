Prime Video está cometendo grande erro com 2ª temporada de A Roda do Tempo

Embora tenha feito muito sucesso no Amazon Prime Video, a adaptação televisiva de A Roda do Tempo foi alvo de críticas por diversos aspectos – entre a caracterização dos personagens, a exclusão de certas tramas dos livros e outros elementos importantes. Porém, o maior erro da série não está relacionado à trama em si, mas ao modelo de lançamentos adotado pela Amazon.

Pelo menos, é isso que afirma o site Screen Rant. A Roda do Tempo já foi renovada para a 2ª temporada, mas se os novos episódios forem lançados da mesma forma, correm o risco de passarem despercebidos por boa parte da audiência.

“As vidas de cinco jovens mudam para sempre quando uma mulher estranha e poderosa chega dizendo que um deles é a criança de uma antiga profecia, com o poder de alterar o equilíbrio entre Luz e Trevas para sempre”, afirma a sinopse de A Roda do Tempo no Prime Video.

Mas afinal, qual é o grande problema da 2ª temporada de A Roda do Tempo no Amazon? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber.

O desafio da 2ª temporada de A Roda do Tempo

Segundo o Screen Rant, o grande problema de A Roda do Tempo não está no elenco, na produção ou na adaptação narrativa de Rafe Judkins – mas no baixo número de episódios por temporada.

“Na verdade, a Amazon deu a Judkins uma tarefa quase impossível: adaptar os extensos livros de Robert Jordan com apenas 8 episódios por temporada”, afirma o site.

Em um papo com fãs no Reddit, o escritor Brandon Sanderson – que ajudou a completar a saga após o falecimento de Jordan – também afirmou que 8 episódios por temporada não são suficientes para adaptar a complexidade da história.

O escritor também confirmou que as mudanças mais importantes no material-base aconteceram para encaixar longos arcos de desenvolvimento pessoal em 8 horas de TV.

“The Great Hunt” (A Grande Caçada), o segundo livro de A Roda do Tempo, expande completamente o mundo da série, com a introdução de novos personagens, culturas e cenários – tudo isso enquanto continua a história do Dragão Renascido e dos Ta’Veren dos Dois Rios.

Embora a série tenha sido alvo de críticas por parte dos fãs, a produção também recebeu elogios pela interpretação excelente de alguns dos momentos mais importantes da obra original, o que parece comprovar o comprometimento da equipe de produção com o impressionante alcance da história.

No final das contas, se a Amazon realmente optar por adaptar todos os 15 livros de Robert Jordan – como sugeriu recentemente o executivo Vernon Sanders – a plataforma deve autorizar a produção de temporadas mais extensas.

Assim, Rafe Judkins e a equipe de produção terão o espaço necessário para adaptar todas as histórias que os fãs merecem assistir.

A 1ª temporada de A Roda do Tempo está disponível na Netflix.