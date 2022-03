Prime Video ganha série para competir com The Witcher

The Witcher é um dos grandes sucessos da atual programação da Netflix. A produção estrelada por Henry Cavill conquistou os espectadores com sua história baseada nos games/livros de Andrzej Sapkowski.

Até o momento a série ainda não encontrou uma rival à sua altura, mas isso parece estar prestes a mudar com o lançamento de God of War pela Amazon Pime Video.

Amazon Studios e a PlayStation Productions Unit da Sony se uniram para criar uma adaptação em live-action de God of War, outro grande jogo.

Ainda não sabemos muito sobre a série, mas o Deadline sugere que Mark Fergus e Hawk Ostby estejam envolvidos no projeto. A dupla é conhecida por seu trabalho em The Expense. Ambas Amazon e Sony se recusam a informar qualquer coisa até o momento, mas mais informações devem ser compartilhadas na internet nos próximos meses.

Mas por que God of War pode bater de frente com The Witcher?

Séries irmãs, mas rivais

Para começar, os jogos de God of War e de The Witcher são grande possuem certas semelhanças, com suas histórias medievais que conquistam os fãs do gênero.

Além disso, as novidades seriam lançadas em plataformas de streaming distintas: até hoje a Netflix tenta criar uma série de heróis boa o suficiente para bater The Boys, do Prime Video, e God of War pode ser a resposta da Amazon em superar o sucesso de The Witcher.

Pode ser que nenhuma das duas consiga atingir seus objetivos nessa luta, mas o público sai ganhando com o lançamento de tantas séries incríveis.

God of War, no entanto, ainda não tem previsão de estreia.