Primeiras críticas a Cavaleiro da Lua devem deixar fãs da Marvel nervosos

A estreia de Cavaleiro da Lua no Disney+ é iminente e as primeiras críticas da série da Marvel começaram a ser publicadas. Elas, no entanto, vêm como banho de água fria para os fãs, visto que as reações são mistas.

Enquanto alguns gostaram do que viram na produção, outros estão detonando a obra. Selecionamos alguns trechos dessas análises, abaixo.

“Conceitualmente, a primeira temporada de Cavaleiro da Lua parece ser menos um programa de TV e mais uma explicação de por que os espectadores gostariam de assistir o personagem eventualmente confraternizar com Doutor Estranho ou Blade ou quem quer que seja. Até agora, é um argumento para Oscar Isaac, e não Cavaleiro da Lua, se juntar aos Vingadores”. – escreveu Daniel Fienberg, do THR.

“Cavaleiro da Lua é a estreia de Oscar Isaac no MCU – e meio que uma bagunça”, diz o título da crítica de Alan Sepinwall, da Rolling Stone. A análise continua dizendo: “Nem mesmo o desempenho sólido da estrela pode transformar esse super-herói que virou braço direito do deus egípcio em um personagem atraente”

Já Adam Barnhardt, do ComicBook, só teve elogios para a série: “Cavaleiro da Lua é uma grande série, repleta de excelentes momentos. Ela faz um excelente trabalho ao apresentar o personagem titular às massas e avança em um ritmo acelerado (mesmo que tenha alguns dos episódios mais longos do Disney+). Isaac é um complemento perfeito para o Universo Cinematográfico da Marvel, e ele lida com o papel com extremo cuidado”.

“Cavaleiro da Lua é uma incursão no mundo repleto de estudos de personagens, onde escolhas ousadas de atuação e direção saltam de maneiras que sublinham o quão fácil é para as adaptações de quadrinhos se perderem quando ficam muito presas em suas próprias mentalidades”, criticou Charles Pulliam-Moore do The Verge

“Inovador, engraçado e ocasionalmente maluco, Cavaleiro da Lua tempera a fórmula de super-herói com um coquetel de comédia-horror e um toque de aventura à moda antiga”, elogiou James Dyer da Empire.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu.

Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.