Procurando Nemo pode virar série no Disney+

De acordo com o What’s On Disney Plus, Procurando Nemo pode ganhar uma série animada para o Disney+.

O site indica que o Disney+ está interessado em produzir várias séries derivadas de animações de sucesso da Pixar, e um desses projetos está relacionado a Procurando Nemo.

Vale lembrar que, em breve, o Disney+ também lançará uma série animada de Carros, outro grande sucesso da Pixar.

Já no catálogo do Disney+ está Monstros no Trabalho, uma série animada que serve como uma espécie de sequência para Monstros S.A.

Filme de animação de sucesso

Procurando Nemo teve lançamento em 2003 e é uma das animações mais elogiadas da Pixar.

Uma sequência veio em 2016, tendo o título Procurando Dory.

Vale lembrar que, por enquanto, o Disney+ ainda não anunciou oficialmente o desenvolvimento de uma série animada de Procurando Nemo.

