Quem é o Cavaleiro da Lua, herói da nova série da Marvel e Disney+

Cavaleiro da Lua está chegando ao Disney+ e promete trazer uma história de super-herói bem diferente das outras produções da Marvel Studios.

Trata-se, no entanto, de um personagem mais desconhecido pela grande massa, sendo mais apreciado pelos leitores dos quadrinhos.

Assim sendo, preparamos uma breve introdução acerca de quem exatamente é o Cavaleiro da Lua e, também, falamos um pouco sobre a vindoura série do herói no Disney+.

Cavaleiro da Lua tem múltiplas personalidades em série do Disney+

A origem do Cavaleiro da Lua

O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez na revista Werewolf by Night #32, lançada em agosto de 1975. Ele foi criado pelo roteirista Doug Moench e pelo artista Don Perlin.

De verdadeiro nome Marc Spector, ele era um fuzileiro naval, que também trabalhou como agente da CIA, antes de se tornar mercenário junto do amigo Jean-Paul ‘Frenchie’ DuChamp.

Durante um trabalho no Sudão, Spector testemunha a morte do arqueólogo Dr. Alraune, pelas mãos de Raoul Bushman, em frente à filha dele, Marlene Alraune. Spector luta contra Bushman, mas é derrotado e deixado à beira da morte.

Spector, então, vai até a tumba que Alraune havia encontrado e fica à frente da estátua do deus egípcio da Lua, Khonshu. Ele morre e é revivido, totalmente curado e diz que Khonshu quer que ele seja o Cavaleiro da Lua, com a missão de proteger e vingar os inocentes.

Ao retornar aos EUA, ele passa a lutar contra o crime como o Cavaleiro da Lua, ajudado por Frenchie e Marlene.

Ele também usa outras identidades para ganhar informações em círculos sociais diferentes: a do bilionário Steven Grant, do motorista de taxi Jake Lockley, e do consultor Sr. Lua. Eventualmente é revelado que Spector tem um distúrbio de personalidade, que faz ele assumir essas personas diferentes.

Cavaleiro da Lua estreia em março no Disney+

Os poderes de Marc Spector

Na maior parte das histórias do Cavaleiro da Lua, ele não tem poderes sobrenaturais além da visão de seres místicos e a resistência mental.

No entanto, ele é um especialista em combate, com alta tolerância à dor, proveniente da força de vontade, treinamento e experiência.

Além disso, ele já morreu algumas vezes nos quadrinhos e foi revivido por Khonshu, o que indica que ele pode ser imortal até a proteção de Khonshu ser revogada.

Em determinadas fases do herói, ele tinha super-força e resistência pautadas nas fases da Lua, mas isso foi descartado.

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu.

Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.