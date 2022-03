Quem morre? Explicamos o final de The Last Kingdom

Contém spoilers

A quinta e última temporada de The Last Kingdom chegou recentemente à Netflix, trazendo uma grande conclusão para a série.

O seriado teve grande sucesso durante todas as suas temporadas, chegando a rivalizar com Vikings, outra produção com um estilo semelhante.

Continua depois da publicidade

Se você quer descobrir o que acontece, continue lendo para conferir uma explicação sobre o encerramento de The Last Kingdom, da Netflix.

Final explicado

Tendo perdido Brida (Emily Cox) e com sua família a salvo de ameaças, Uhtred se viu atraído de volta a Bebbanburg.

Aelfwynn (Phia Saban) foi levada ao reino contra sua vontade para se casar com o rei Constantin (Rod Hallett).

O rei havia formado uma aliança com Wihtgar (Ossian Perret), que sabia que Uhtred um dia retornaria para reivindicar sua terra natal.

Uhtred formou uma equipe improvável com o antagonista anterior Haesten (Jeppe Beck Laursen), e eles bolaram um plano astuto para resgatar Aelfwynn.

Felizmente, Uhtred conseguiu prender Wihtgar para que Aelfwynn pudesse ficar livre.

Infelizmente para Haesten, ele encontrou sua morte mentindo para o rei Constantin sobre o que estava fazendo em Bebbanburg.

Enquanto isso, o exército escocês havia chegado em massa e estava forçando os homens do rei Edward (Timothy Innes) para sua destruição.

Aldhelm (James Northcote) foi quase pisoteado até a morte quando os escoceses empurraram os homens de Edward de volta para a beira do penhasco.

Mas bem a tempo, Aelswith (Eliza Butterworth) e Uhtred conseguiram persuadir a filha de Uhtred, Stiorra (Ruby Hartley), a oferecer seu apoio.

Ela e seus seguidores leais conseguiram manter os escoceses afastados.

Enquanto isso, Athelstan (Harry Gilby) confrontou o malvado Aethelhelm (Adrian Schiller) sobre seu plano para ganhar poder.

Ele fez Aethelhelm confessar ao seu neto Aelfweard (Ewan Horrocks) toda a dor e morte que ele havia causado.

Incapaz de viver com a culpa, ele se suicidou.

Uhtred voltou sua atenção para Wihtgar enquanto a batalha de Bebbanburg se intensificava, e eles tiveram uma luta um a um.

Uhtred saiu vitorioso depois que jogou seu primo de uma sacada, deixando Wihtgar morto.

Sabendo que ele havia sido derrotado desta vez, o rei Constantin tentou negociar com Uhtred e eles trocaram reféns.

Uhtred finalmente conseguiu recuperar sua terra natal, onde dinamarqueses e saxões poderiam viver em paz.

Nos momentos finais da série, os fãs ficaram chocados ao ver o retorno do filho de Uhtred, Osbert (Olly Rhodes), desaparecido desde a terceira temporada.

Com Bebbanburg agora um lugar seguro para Aelswith, Eadith (Stefanie Martini) e outros personagens importantes, suas histórias chegaram a um final satisfatório.

Houve alguma tensão entre Uhtred e Edward, pois Uhtred não permitiria que Northumbria se tornasse parte da Inglaterra e Edward se sentiu traído.

Com Uhtred tendo cumprido seu destino e Edward satisfeito em realizar o sonho de seu pai, foi uma espécie de final feliz.

Infelizmente, houve algumas perdas angustiantes ao longo do caminho, incluindo as mortes de Osferth (Ewan Mitchell), Sigtryggr (Eysteinn Sigurðarson) e Aethelflaed (Millie Brady).

The Last Kingdom está disponível na Netflix.