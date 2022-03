Querida personagem de The Good Doctor retorna na 5ª temporada

The Good Doctor vai trazer de volta, para uma participação especial, Antonia Thomas, que interpretou a Drª Claire Browne nas quatro primeiras temporadas da série.

Ainda não há detalhes sobre o motivo da volta da personagem, informa o Deadline. Claire foi trabalhar em uma clínica na Guatemala ao fim da quarta temproada.

Até então, Claire era uma amiga próxima de Shaun. É possível que ela ajude o doutor conforme ele lida com a briga com Lea.

Previamente, a atriz já havia dito que gostaria de aparecer na série, apesar de ter partido dela a decisão de sair de The Good Doctor.

Chefe de The Good Doctor indica futuro da relação de Shaun e Lea

The Good Doctor entrou em hiato em momento trágico, com Shaun terminando com Lea após a morte do bebê de uma paciente. Parece, no entanto, que eles ainda podem continuar juntos.

O showrunner da série, David Shore, indicou uma possível reconciliação entre os dois, dizendo que Shaun ainda lida com a morte do bebê de forma mais dura que os outros.

“Todo mundo está se recuperando da morte do bebê – e é claro que Shaun está sentindo mais o peso. Ele não diz simplesmente: ‘Eu estava chateado. Vamos seguir em frente'”, disse Shore à Entertainment Weekly.

“Ele pensa, ‘Eu estava chateado por uma razão. Você [Lea] me decepcionou. Você fez errado, e você tem que consertar isso’. E então ela pode consertar isso? Ela pode corrigir isso?”, continuou o showrunner. “Será que alguma coisa será suficiente? E o que isso diz sobre Shaun, e o que isso diz sobre Lea?”.

David Shore ainda disse que “sempre há esperança” sobre o relacionamento de Shaun e Lea sobreviver. The Good Doctor está no Globoplay e no canal Sony.