Renovada ou cancelada? Futuro de The Good Doctor é revelado

The Good Doctor, série da ABC inspirada em um drama coreano de mesmo nome, estreou em 2017 na programação dos Estados Unidos e é um grande sucesso de audiência.

Com cinco temporadas lançadas até o momento, a produção é estrelada por Freddie Highmore no papel de Dr. Shaun Murphy, um jovem cirurgião com síndrome de Savant e autismo.

Ele trabalha no Hospital San Jose St. Bonaventure, onde diariamente precisa trabalhar em dobro para provar seus talentos frente ao ceticismo de seus colegas de trabalho. Ao mesmo tempo, o personagem busca evoluir em sua vida pessoal, incluindo sua amizade com a Drª Claire Browne e seu relacionamento romântico com Lea.

E se os fãs estavam em dúvida, já podem respirar aliviados: The Good Doctor foi renovada para a sexta temporada, que deve acontecer entre 2022 e 2023.

Não foram revelados mais detalhes sobre a renovação.

Astro de The Good Doctor se casou em segredo

Conhecido em Hollywood desde a infância, o ator mantém a vida pessoal privada. O astro de The Good Doctor, por exemplo, tem conta no Instagram, mas não publica absolutamente nada.

A declaração, inclusive, só foi feita após Kimmel notar uma aliança no dedo de Highmore. Foi quando o ator esclareceu toda situação.

“Sim, é uma aliança de casamento. Sim, eu me casei. É engraçado, comecei a usar a aliança e as pessoas passaram a me perguntar se estou casado, então é melhor eu esclarecer as coisas”, declarou o astro.

A única dica do ator de Shaun em The Good Doctor é que a esposa dele é britânica. Abaixo, há o vídeo em que o artista confirma o casamento.

The Good Doctor está no Globoplay e no canal Sony.