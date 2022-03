Renovada ou cancelada? HBO Max decide futuro de And Just Like That

De acordo com o Comic Book, a HBO Max anunciou oficialmente a renovação de And Just Like That para uma segunda temporada. A série serve como um revival de Sex And The City.

A produção teve uma recepção um pouco divisiva entre os fãs. No entanto, fez sucesso na HBO Max. O elenco é estrelado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Todas as três atrizes estiveram em Sex And The City. O produtor principal é Michael Patrick King.

Série terá novos episódios

A executiva da HBO Max, Sarah Aubrey, divulgou um comunicado em que celebrou o sucesso de And Just Like That.

“Estamos orgulhosos de Michael Patrick King e de todo o resto do elenco e da equipe. Mal podemos esperar para que os fãs vejam o que está reservado para a segunda temporada.”

And Just Like That está agora disponível pela HBO Max.