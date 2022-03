Renovada ou cancelada? Netflix decide futuro de Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla mal estreou e a Netflix já bateu o martelo acerca do futuro da série, que se passa após os eventos da original sobre Ragnar.

Conforme publicado nas redes sociais da gigante do streaming, a série foi renovada não apenas para a segunda temporada, como para a terceira.

Isso prova que a audiência de Vikings: Valhalla foi bastante expressiva, tendo em vista que é bem raro vermos a Netflix renovando séries para diversos anos de uma vez só.

Isso aconteceu com poucos exemplos, como The Witcher e Bridgerton, dois dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

Podem voltar pro barquinho. Vikings: Valhalla está renovada para as temporadas 2 e 3. ⚔️🛡️ pic.twitter.com/Dj7X3drzz1 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 9, 2022

Nova série de Vikings está na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.