Renovada ou cancelada? Netflix revela futuro de Top Boy; descubra

Notícias agridoces para os fãs de Top Boy.

A série Top Boy teve sua segunda temporada lançada recentemente pela Netflix, deixando os fãs com os nervos a flor da pele após tantos acontecimentos intrigantes.

E se você estava com medo que a série fosse cancelada em seu auge, já pode respirar aliviado: a Netflix confirmou que Top Boy voltará para mais uma temporada. No entanto, essa será a última da série.

Ashley Walters e Kane ‘Kano’ Robinson deram a notícia em um comunicado.

O futuro de Top Boy

“Para aqueles que acompanharam a jornada desde o início, você saberá o quanto essa série significa para todos em nossa equipe e sabemos de todo o coração o quanto ela significa para você”, escrevem.

O texto continua: “Esses personagens fazem parte de nossas vidas há mais de uma década e sem o apoio de todos não teríamos chegado tão longe. Embora as jornadas de Dushane e Sully tenham permanecido no centro da série, os novos personagens que entraram no mundo de Top Boy tornaram-se uma parte fundamental do legado da série, representando cada nova história de maneira crua e autêntica.”

Os criadores encerram: “Com tudo isso dito, e permanecendo fiel ao nosso objetivo original, toda história deve ter um final e, portanto, a terceira temporada será nosso final. Uma chance de fechar o círculo e terminar a jornada da maneira certa. Estamos muito animados com o que vem a seguir e obrigado por andarem conosco. Nós apreciamos você. Vejo vocês novamente em breve.”

A última temporada de Top Boy ainda não tem previsão de estreia.