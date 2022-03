Renovadas ou canceladas? Canal decide o futuro de The Flash e Riverdale

A CW anunciou oficialmente que as séries The Flash e Riverdale estão renovadas para novas temporadas, de acordo com o Decider.

The Flash terá uma nona temporada, enquanto Riverdale caminha para a sétima temporada. Além disso, séries populares como Superman & Lois e Walker também terão novas temporadas.

No caso, ambas garantiram uma terceira temporada.

O que também chama a atenção é que Batwoman, Legends of Tomorrow, Stargirl e algumas outras séries não são mencionadas entre as renovações da CW, o que significa que seu futuro ainda está indefinido.

Ainda assim, isto não significa necessariamente que elas serão canceladas.

Novos episódios para The Flash e Riverdale

Já havia a expectativa de que The Flash seria renovada para uma nona temporada, pois o ator Grant Gustin estava negociando uma renovação de contrato.

No entanto, acredita-se que a nona temporada pode ser a última de The Flash.

Da mesma forma, a sétima temporada também pode ser a última de Riverdale, mas por enquanto ainda não existe uma confirmação oficial disso.

No Brasil, The Flash e Riverdale estão disponíveis pela Netflix.