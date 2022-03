Resident Evil: Série live-action da Netflix ganha data de estreia

A Netflix lançou diversos pôsteres da vindoura série de Resident Evil e trouxe, com eles, a data de estreia da nova adaptação dos games da Capcom.

O seriado chega em 14 de julho de 2022 à plataforma de streaming. Vale apontar que não há relação entre a série e o recente filme Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, ou com os filmes anteriores da franquia.

Ao todo foram divulgados três pôsteres. O primeiro deles mostra algumas bolhas sendo formadas com o que parece ser sangue, simulando uma reação química.

O segundo mostra uma pílula da Umbrella Corporation com Joy escrito nela. Já o terceiro mostra um frasco com amostra de sangue positiva para T-Virus, o vírus que transforma as pessoas em zumbis na franquia.

Veja abaixo os pôsteres.

A série de Resident Evil na Netflix

A série terá Andrew Dabb como showrunner. Recentemente, ele trabalhou como showrunner também em Supernatural.

A série será produzida pela Constantin Films, responsável pelos seis filmes da franquia, estrelados por Milla Jovovich.

A trama da série se desenrolará em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

Ao que tudo indica, a série vai se distanciar consideravelmente dos games e possivelmente seguirá um caminho similar ao dos filmes, que também mostrou um futuro pós-apocalíptico.

Nos jogos da Capcom, os zumbis ficaram contidos em Raccoon City, com outros locais passando por crises similares, mas em razão de experimentos separados daqueles conduzidos na cidade americana.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick será o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil na Netflix chega em 14 de julho de 2022.