Retorno de Loki ao MCU pode acontecer antes do esperado

Apesar de ter sido anunciada como minissérie, Loki foi renovada para uma segunda temporada. Parece que o personagem pode retornar antes do esperado ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O ator Peter Lontzek, que dubla Loki na versão alemã dos filmes do MCU, conversou com Sven Plate no TikTok e confirmou estar trabalhando em um novo filme como o personagem da Marvel.

Lontzek não especificou qual filme ele vai aparecer, mas é um forte indício de que veremos Loki em breve nas telonas.

Há rumores de que ele aparecerá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas nada foi confirmado até o momento.

Loki continua aventura pelo multiverso da Marvel

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade no Disney+.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

As gravações devem começar em 2022, mas ainda não existe uma previsão de estreia. Detalhes também não foram revelados.

Loki tem uma temporada no Disney+.

