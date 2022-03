Revelado o futuro dos personagens de The Vampire Diaries

Cuidado: contém spoilers de The Vampire Diaries.

Em 10 de março de 2022 é comemorado o quinto aniversário do final da série de The Vampire Diaries, que durou oito temporadas e envolveu vária histórias, de amor a morte, mesmo anos mais tarde continuamos a falar sobre seu impacto.

Uma das criadoras do programa, Julie Plec, comentou em entrevista ao Variety o que ela acredita que aconteceu com Damon e Elena após o episódio final.

Para relembrar, na série Elena (Nina Dobrev) finalmente acorda de seu feitiço e fica com seu amado Damon (Ian Somerhalder) até a morte, já que seu irmão Stefan (Paul Wesley) se sacrificou para que ele pudesse se tornar humano.

No entanto, nesse período vago até o último dia de sua vidas, sobra muita margem para interpretação e Julie Plec revela seus palpites: “Eu tenho muitas versões diferentes do que eles fizeram juntos ao longo das décadas. Provavelmente, para mim, isso foi influenciado pelo entusiasmo do fandom em querer que eles tenham ido para Tribeca e criado seus filhos antes de voltarem para Mystic Falls. Então, de alguma forma, isso está embutido na minha cabeça, e talvez seja isso que eles tenham feito.”

Mais sobre The Vampire Diaries

A série The Vampire Diaries, também conhecida no Brasil como Diários de um Vampiro, foi o ar entre os anos de 2009 a 2017, com oito temporadas lançadas pela emissora americana The CW.

A produção acompanha uma jovem chamada Elena que acabou de perder os pais em um acidente de carro. Enquanto lida com a dor e com luto, acaba se sentindo atraída por Stefan, sem saber que o lindo rapaz é na verdade um vampiro que tenta viver entre os humanos. O irmão dele, Damon, não faz tanta questão de ser bonzinho, e assim eles travam uma batalha por Elena.

A série é inspirada nos livros e L.J. Smith.

No Brasil, você pode ver The Vampire Diaries pela HBO Max.