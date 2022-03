Revelado por que astro da Marvel deixou elenco de Chicago Fire

Aviso: contém spoilers da 10ª temporada de Chicago Fire.

Brett Dalton, ator de Agentes da S.H.I.E.L.D., se juntou ao elenco de Chicago Fire em novembro de 2021, mas a parceria não durou muito e, apenas oito episódios após sua estreia no programa, o astro já teve sua saída anunciada.

Em Chicago Fire, Dalton interpretava Jason Pelham, um bombeiro veterano que foi apresentado como um substituto temporário no Firehouse 51 depois que Matthew Casey se mudou de Chicago para Oregon. Ele é muito bom em seu trabalho, mas todos da equipe ficaram curiosos para descobrir o motivo dele não durar muito tempo em cada quartel, acreditando que havia um segredo para isso.

No episódio 8 da décima temporada, foi mostrado que Pelham era um cara legal, mas que ele cobriu um outro bombeiro anos atrás e essa proteção prejudicou sua carreira.

Agora, no episódio 14, foi revelado que ele está deixando o 51 para assumir o cargo em outro quartel, novamente, mas afirma que levará consigo tudo o que aprendeu nesse curto período com seus novos colegas.

Isso tem a ver com Brett Dalton?

Muitos fãs têm se preocupado se a rápida jornada de Jason Pelham em Chicago Fire já estava roteirizada desde o início ou se isso teria a ver com algo relacionado ao seu ator.

Para os espectadores, foi uma surpresa sua participação na série ser tão curta, visto que ele tinha tudo para se tornar um personagem regular no programa, como o que aconteceu com Hanako Greensmith (Violet Mikami) e Daniel Kyri (Darren Ritter). Ainda mais levando em consideração toda a sua popularidade, herança de Agentes da S.H.I.E.L.D.

No entanto, parece que isso não tem a ver de fato com o ator, mas sim com outra atriz da série. Ao que se sabe, a ideia é que Stella Kidd, interpretada por Miranda Rae Mayo, assuma o cargo de agora em diante. mas a atriz precisou se ausentar da 10ª temporada devido a conflitos de agenda e, ao que tudo indica, Dalton foi escalado para cobri-la neste período.

Nenhuma declaração oficial foi dada até o momento.

No Brasil, Chicago Fire está disponível pelo streaming Globoplay ou na televisão pela Universal TV.