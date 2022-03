Round 6: Criador planeja trazer personagens mortos de volta na 2ª temporada

Diversos personagens importantes de Round 6 (Squid Game) morreram já na primeira temporada da série, mas parece que alguns rostos conhecidos do primeiro ano do seriado da Netflix podem retornar.

O criador e diretor de Round 6, Hwang Dong-hyuk, falou sobre os possíveis personagens, que podem voltar para a segunda temporada.

“Não, porque a maioria deles está morta”, disse Dong-hyuk ao ser perguntado se veríamos todos de volta na segunda temporada, antes de explicar os planos. “Vou tentar algo para trazê-los de volta para a 2ª temporada”.

Referindo-se a HoYeon Jung, que interpreta Kang Sae-byeok em Round 6 (Squid Game), e ganhou alguns prêmios importantes por sua atuação na série, Dong-hyuk declarou:

“Digamos que talvez ela tenha uma irmã gêmea, você vai ver”, brincou o criador da série.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

