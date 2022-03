Rumor diz quando Hulk retorna ao MCU￼

O Hulk já está confirmado na série She-Hulk (Mulher-Hulk) e parece que o Gigante Esmeralda também pode aparecer em Cavaleiro da Lua.

De acordo com o podcast The DisInsider Show, os apresentadores Skyler Shuler e Derek Cornell afirmam ter um relatório exclusivo que sugere que o Hulk de Mark Ruffalo aparecerá em Cavaleiro da Lua.

Continua depois da publicidade

Nenhuma informação adicional foi fornecida, mas tanto Shuler quanto Cornell brincam sobre o Dr. Bruce Banner atuando como o novo Nick Fury do MCU, fazendo referência à breve aparição dele na cena pós-créditos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Vale ressaltar que a informação deve ser tratada meramente como rumor até que qualquer anúncio oficial seja feito.

De qualquer forma, não devemos ver o Hulk em ação no MCU tão cedo, visto que ele machucou o braço consideravelmente em Vingadores: Ultimato.

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.