Rumor diz que próxima série do MCU e Disney+ é ruim

De acordo com um novo rumor, She-Hulk, uma das próximas séries do MCU no Disney+, pode estar passando por problemas criativos.

Esse rumor veio do jornalista Jeff Sneider, conhecido por suas informações sobre a indústria.

O jornalista diz que ouviu de pessoas que trabalham nos bastidores de She-Hulk que existem problemas criativos no projeto da Marvel.

Isso cria a preocupação de que a série do MCU para o Disney+ seja um desastre, e é possível que refilmagens aconteçam em breve.

No entanto, o jornalista observa que outros projetos da Marvel tiveram problemas parecidos, que conseguiram ser resolvidos até o lançamento.

Então, não é como se She-Hulk estivesse necessariamente fadada ao fracasso.

Série com Tatiana Maslany

She-Hulk é estrelada por Tatiana Maslany, que é conhecida por sua atuação em Orphan Black.

O elenco também conta com Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk desde Os Vingadores.

Outro grande retorno será o de Tim Roth como Abominável, um personagem que ele começou a interpretar em O Incrível Hulk.

Ainda não há data de lançamento para She-Hulk, uma das próximas séries do MCU no Disney+.

