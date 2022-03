Saem as primeiras fotos do reboot de Pretty Little Liars

O site EW.com divulgou as primeiras fotos de Pretty Little Liars: Original Sin, reboot da HBO Max da série Pretty Little Liars. Confira no final do post.

Intitulada Pretty Little Liars: Original Sin, a série será uma versão mais sombria do seriado exibido entre 2010 e 2017. A nova versão foi criada por Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, O Mundo Sombrio de Sabrina).

A obra trará uma nova história e novos personagens. A trama se passa vinte anos após uma série de eventos trágicos que quase destruíram a cidade Millwood. Nos dias atuais, um grupo de garotas adolescentes são atormentadas por uma figura misteriosa e pagam pelos pecados secretos de seus pais.

As protagonistas

Em Pretty Little Liars: Original Sin, Maia Reffico interpreta Noa, uma estrela do atletismo sarcástica e esforçada que está trabalhando muito para fazer sua vida voltar ao normal após um verão passado em detenção juvenil.

Chandler Kinney vive Tabby, uma aspirante a diretora e aficionada por filmes de terror. Como as outras Little Liars, Tabby está escondendo um segredo.

Minnie (Malia Pyles), Faran (Zaria) e Karen (Mallory Bechtel) completam o quinteto de “mentirosinhas” do título.

Pretty Little Liars: Original Sin ainda não conta com data de estreia no HBO Max.

Veja as fotos: