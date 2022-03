Saiba tudo sobre o novo protagonista de Bridgerton

A estreia da 2ª temporada de Bridgerton é um dos eventos mais aguardados da Netflix em 2022. Seguindo o exemplo dos livros de Julia Quinn, os novos episódios mudam completamente o foco da trama. Enquanto a 1ª temporada acompanha a trajetória de Daphne, o segundo ano volta os holofotes para Anthony, o primogênito da família.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse oficial de Bridgerton na Netflix.

Na 2ª temporada, Anthony Bridgerton se envolve em um complexo – e quente – triângulo amoroso com as irmãs Kate e Edwina Sharma, recém-chegadas da Índia.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo protagonista de Bridgerton e seu promissor intérprete; confira.

Jonathan Bailey é o protagonista da 2ª temporada de Bridgerton

Na 2ª temporada de Bridgerton, o foco vai para a história de Anthony, o irmão mais velho da família – e herdeiro do título de nobreza do clã.

Introduzido na 1ª temporada como um jovem mulherengo e charmoso, Anthony Bridgerton é “um perfeito exemplo da nobreza britânica”. Nos novos episódios, a principal missão do personagem é encontrar uma esposa e gerar herdeiros para o nome Bridgerton.

“Mas se ele tem qualquer esperança de cumprir o dever do matrimônio e ter um filho, precisa controlar seu temperamento e sua busca pelo prazer”, analisa o site oficial do fandom de Bridgerton.

Na produção da Netflix, Anthony Bridgerton ganha vida pela interpretação de Jonathan Bailey, um ator britânico de 33 anos.

Jonathan Stuart Bailey nasceu na pequena vila de Benson, no condado inglês de Oxfordshire. Filho do administrador de uma fábrica de mel, Bailey se interessou pelo mundo dos espetáculos ainda na infância.

O ator começou sua carreira na TV em 1997, com um papel pequeno na série Bramwell. No cinema, o primeiro projeto de Bailey foi o filme Five Children and It, lançado em 2004.

Tudo sobre a carreira de Jonathan Bailey

Com a série Leonardo, Jonathan Bailey garantiu um dos papéis mais famosos de sua carreira. Na produção da BBC, lançada em 2011, o ator interpretou Leonardo Da Vinci.

Em 2014, Bailey fez uma participação especial na oitava temporada da famosa série de ficção científica Doctor Who, no episódio “Time Heist”.

O ator também é muito conhecido por sua performance como o repórter Olly Stevens em Broadchurch, popular série exibida pela ITV.

Em 2017, Jonathan Bailey interpretou Ash na comédia Chewing Gum, protagonizada por Michaela Coel. A série está disponível na Netflix.

Antes de ser escalado em Bridgerton, o ator contou com um arco de 3 episódios na série Jack Ryan.

Mais recentemente, após o lançamento da primeira temporada de Bridgerton, Jonathan Bailey foi um dos juízes convidados da competição RuPaul’s Drag Race: UK Versus the World.

Anthony Bridgerton quer encontrar uma esposa na nova temporada da série, mas será que Jonathan Bailey tem o mesmo desejo?

Na verdade, o ator britânico é gay. Atualmente, especula-se que Jonathan Bailey namora o colega de profissão James Ellis.

A 2ª temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março (sexta-feira). Veja abaixo o trailer.