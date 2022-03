Sapatos da personagem de atriz de Emily In Paris afetaram sua saúde

Ser atriz não é fácil! Lily Collins, estrela de Emily em Paris, série de sucesso da Netflix, revelou que o visual da sua protagonista nem sempre era o mais confortável, e que os saltos que precisava usar durante as filmagens da série afetaram sua saúde.

A revelação foi durante uma entrevista recente com Jimmy Fallon, no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ao qual ela revela que os saltos não combinaram em nada com a grande quantidade de ruas de paralelepípedos da França.

Na entrevista, ela relata que sentia tantas dores nos pés por andar de salto alto todos os dias nessas condições inapropriadas que precisou ter consultas semanais com um podólogo para “consertar os pés”.

Ela também encomendou palmilhas personalizadas para cada par de sapatos que ela usava no programa, a fim de aliviar a dor dos pés durante as filmagens.

Confira a entrevista completa logo abaixo:

Emily em Paris está disponível na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.