Scrat ganha filhote no trailer de série de A Era do Gelo no Disney+

Scrat está de volta. O Disney+ lançou o trailer de A Era do Gelo: Histórias do Scrat, série composta por curtas-metragens sobre o roedor da famosa franquia de animação.

A prévia mostra o personagem titular com um filhotinho e tudo é amor entre os dois, com direito a pescaria e momentos fofos de pai e filho. Até que uma noz aparece no meio do caminho deles.

Daí em diante, os dois lutam entre si para conseguir a noz, o que leva a divertidos momentos, com quedas de penhascos, congelamentos, banhos de lava e mais.

A comédia dessa série de curtas parece seguir o mesmo estilo dos filmes de A Era do Gelo. Assim como nos segmentos de Scrat nos filmes, parece que a nova produção não contará com diálogos.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre A Era do Gelo: Histórias do Scrat

“A Era do Gelo: Histórias do Scrat é uma série de seis novos curtas animados estrelados por Scrat, o infeliz esquilo dente de sabre das aventuras de A Era do Gelo, que vivencia os altos e baixos da paternidade”, começa a sinopse oficial.

“Ele e o adorável e travesso Baby Scrat, alternadamente se unem e lutam pela posse da altamente preciosa noz”, continua a sinopse.

Apresentando os talentos vocais de Chris Wedge (Scrat) e Kari Wahlgren (Baby Scrat), a série é produzida por Anthony Nisi, com Robert L. Baird e Andrew Millstein atuando como produtores executivos.

A Era do Gelo: Histórias do Scrat estreia em 13 de abril de 2022 no Disney+.

